Bremen - Werder Bremens Niklas Stark hofft darauf, dass sich der Fußball-Bundesliga in der Winterpause noch einmal verstärkt. „Natürlich wäre es gut, wenn wir den einen oder anderen dazubekommen würden - in der Dreierkette, aber auch auf anderen Positionen“, sagte Stark (28) am Donnerstag in einer Medienrunde. „Ohne dass ich da involviert bin, glaube ich schon, dass die Verantwortlichen genau hinschauen werden, was wir im Kader brauchen.“

Die Bremer Bosse haben bereits angekündigt, dass sie in der laufenden Transferperiode noch aktiv werden wollen. Vor allem für den Fall, dass Rafael Borré seine Leihe an die Weser vorzeitig beendet und nach Brasilien wechselt, wollen die Grün-Weißen noch einen Angreifer verpflichten. Laut italienischen Medienberichten soll unter anderem Sydney van Hooijdonk vom FC Bologna ein Kandidat sein.