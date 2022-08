Werders Schmidt: Bei Spielen darf Freundin „nicht stören“

Bremen - Mittelfeldspieler Niklas Schmidt von Werder Bremen hat sich als Liebhaber seines Sports bekannt. „Fußball ist für mich mehr als nur ein Sport“, sagte der 24-Jährige bei einer Medienrunde am Mittwoch. „Was Fußball angeht, bin ich wirklich ein Genießer. Wenn ich irgendwelche Spiele gucke, dann darf meine Freundin nicht stören.“ Schmidt erzielte am Wochenende beim sensationellen 3:2 bei Borussia Dortmund, bei dem alle Bremer Tore nach der 89. Minute fielen, seinen ersten Bundesliga-Treffer.

„Der Moment war unglaublich“, schwärmte er angesichts des 2:2. Was kann ihm das Erlebnis geben? „Sicherheit, dass ich es kann“, antwortete Schmidt. Am Sonntag empfangen die Hanseaten Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr/Dazn). Für den gebürtigen Kasseler ist es aber dennoch kein Spiel mit besonderer Bedeutung: „Wir hatten nie Annäherungspunkte mit Frankfurt. Wir Nordhessen sind eher bescheiden, in Südhessen ist das ein bisschen anders.“