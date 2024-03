Werder Bremen hat zuletzt drei Niederlagen am Stück kassiert. Da kommt die Länderspielpause ganz recht, meint Neuzugang Alvero. Der Franzose will die Trainingszeit für Eigenwerbung nutzen.

Bremen - Winter-Neuzugang Skelly Alvero will die Länderspielpause mit Fußball-Bundesligist Werder Bremen nutzen, um nach den jüngsten Rückschlägen in verbesserter Form zurückzukehren. „Ich denke, das ist gerade der richtige Moment für eine Pause“, sagte Alvero am Dienstag. Werder hat zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert und steht nach 26 Spieltagen auf dem zehnten Tabellenrang. „Die Pause können wir nutzen, um die Tendenz wieder umzukehren“, sagte der 21 Jahre alte Franzose.

Der zentrale Mittelfeldspieler war Ende Januar vom französischen Erstligisten Olympique Lyon an die Weser verliehen worden - Werder besitzt eine Kaufoption. Skelly war bislang in fünf Ligaspielen eingewechselt worden und hatte gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein Tor erzielt. „Ich mache vor allem im Training alles, was ich tun kann, um zu zeigen, dass ich mich selber auch für die Startelf bereit fühle“, sagte der 2,02 Meter große Alvero. „Ich möchte alle Chancen nutzen, die sich mir hier bieten.“

Einige Unterschiede zwischen Bundesliga und Ligue 1 hat Alvero bereits ausgemacht: „Es ist schon so, dass die Spielweise in der Bundesliga anders ist. Und es ist auch so, dass es in der Bundesliga taktisch anders zugeht als in der französischen Liga.“ Trotzdem gäbe es zwischen den beiden Ligen „gar nicht so gravierende Unterschiede“. Nach der Länderspielpause trifft Alvero mit Bremen auf den VfL Wolfsburg und dessen neuen Trainer Ralph Hasenhüttl.