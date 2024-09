Bremen - Werders Sturm-Talent Keke Topp ist vorzeitig von der U21-Nationalmannschaft zu seinem Verein zurückgekehrt. Die Bremer teilten mit, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handele, nachdem Topp im Training einen Schlag auf seinen Fuß bekommen hat. Er verpasst damit das EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Tallinn gegen Estland.

Das Sprunggelenk sei dick, sagte DFB-Trainer Antonio di Salvo. „Deswegen haben wir entschieden, dass es besser ist, dass er die Tage in Bremen nutzt, um komplett fit zu werden“, sagte er. Topp habe insgesamt „einen sehr guten Eindruck hinterlassen“.



Der 20-Jährige hatte am vorigen Mittwoch sein Debüt in der Nachwuchs-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gegeben. Topp war in der EM-Qualifikation gegen Israel im ungarischen Györ in der 71. Minute eingewechselt worden und hatte den Treffer zum 5:1-Endstand durch Ansgar Knauff vorbereitet. Beim SV Werder ist er fest eingeplant für das Bundesliga-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Mainz 05.