Werder Bremen hat vor dem Spiel in Dortmund Engpässe in der Abwehr. Dennoch soll es mit dem ersten Sieg 2025 klappen.

Niklas Stark fehlt Werder Bremen in Dortmund.

Bremen - Werder Bremen muss im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund gleich auf zwei Verteidiger verzichten. Niklas Stark (krank) und Julian Malatini (muskuläre Probleme in der Wade) fallen für die Partie im Signal Iduna Park an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus. Für Stark dürfte Milos Veljkovic in die Startformation rücken.

Die Bremer streben in Dortmund den ersten Sieg des Jahres an. Die Borussia hat 2025 alle vier Pflichtspiele verloren und sich am Mittwoch von Trainer Nuri Sahin getrennt. Gegen Bremen wird der BVB von U19-Coach Mike Tullberg betreut.