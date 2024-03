Bremen - Werder Bremen muss erneut einige Wochen auf Abwehrspieler Niklas Stark verzichten. Der Defensivspieler hat sich beim 1:2 gegen Borussia Dortmund am Samstagabend eine Innenbandverletzung des Sprunggelenks zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung mitteilte. Stark hatte nach einem Zweikampf mit Karim Adeyemi in der 83. Minute ausgewechselt werden müssen.

„Das ist wirklich eine bittere Nachricht für uns, aber natürlich auch für Starki, der sich in den letzten Wochen nach seiner vorherigen Verletzung wieder rangekämpft hatte und gegen Dortmund ein gutes Spiel gezeigt hat“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz. „Wir hoffen, dass er uns Ende April wieder zur Verfügung stehen wird.“