Bremen - Werder Bremen kann im Heimspiel gegen Borussia Dortmund nahezu in Bestbesetzung antreten. Werder-Coach Ole Werner muss in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) lediglich auf den Langzeitverletzten Felix Agu und den gesperrten Marco Friedl verzichten. Dafür kehrt Mitchell Weiser nach seiner Gelbsperre zurück. Auch Winter-Neuzugang Maximilian Philipp und Romano Schmid stehen nach ihren Verletzungen wieder zur Verfügung. „Das ist natürlich sehr erfreulich. Mal sehen, wer am Samstag von Beginn an auf dem Platz steht“, sagte Werner am Donnerstag.

An das Hinspiel haben die Bremer beste Erinnerungen. In der Schlussphase machten die Grün-Weißen aus einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg. Niklas Schmidt und Oliver Burke trafen damals erst in der Nachspielzeit. „Das Hinspiel war ein außergewöhnliches Erlebnis, weil eben der Verlauf außergewöhnlich war“, sagte Werner. „Für uns war damals zu einem frühen Zeitpunkt der Saison wichtig, dass wir abgesehen vom Ergebnis gesehen haben, dass wir mit unserer Leistung und mit unseren Abläufen in der Liga auch gegen eine Topmannschaft mithalten können“, sagte der Werder-Coach.

Einfluss auf die Partie am Samstag werde das Hinspiel aber nicht haben, sagte Werner, der einen sehr starken Gegner erwartet. „Im Moment haben die Dortmunder eine gute Balance, sie sind sehr robust. Sie haben einfach viel Qualität, auch individuell“, sagte Werner, der mit seiner Mannschaft nach den beiden Siegen gegen Wolfsburg und in Stuttgart befreit aufspielen kann.