Werder in Wolfsburg wieder mit Zetterer im Tor

Bremen - Michael Zetterer wird auch im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg im Tor von Werder Bremen stehen. Der 28 Jahre alte Torhüter ersetzt weiterhin Stammtorwart Jiri Pavlenka, der nach wie vor verletzt passen muss. Zetterer hatte sich zu Beginn der Woche selbst mit einer Erkältung herumgeplagt, ist aber rechtzeitig für die Bundesliga-Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) fit.

„Wir haben volles Vertrauen in Zetti. Er hat es die vergangenen Spiele richtig gut gemacht“, sagte Werder-Coach Ole Werner am Freitag.

Neben Pavlenka werden den Bremern in der Volkswagen Arena auch Christian Groß, Nicolai Rapp und Naby Keita fehlen. Niklas Stark steht nach seinen Adduktorenbeschwerden zwar wieder im Kader, kommt aber nur für einen Kurzeinsatz infrage.

Nach dem Heimsieg gegen Union Berlin reisen die Bremer selbstbewusst nach Wolfsburg. Dass sie auswärts bislang noch keinen Punkt geholt haben, schreckt die Grün-Weißen nicht. „Eine richtige Erklärung dafür habe ich nicht. An der Herangehensweise liegt es auf jeden Fall nicht. In der vergangenen Saison hatten wir das Thema mit Heimspielen und so wird es im Laufe der Saison immer wieder Statistiken geben, über die man redet“, sagte Werner gelassen.