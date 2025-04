Bremens Trainer Ole Werner geht selbstbewusst in die letzten Saisonspiele.

Bremen - Mit der Aussicht auf das europäische Geschäft geht Fußball-Bundesligist Werder Bremen selbstbewusst in den Saison-Endspurt. „Es ist alles möglich, was die Punktzahl angeht“, sagte Trainer Ole Werner vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den abstiegsbedrohten VfL Bochum. Aktuell beträgt der Abstand auf den sechsten Tabellenrang drei Punkte.

Zwar sind die Bremer Verantwortlichen nach dem enttäuschenden Start ins Jahr etwas zurückhaltender, aber die zuletzt drei Siege nacheinander machen den Norddeutschen Mut. „Wir gehen mit einer breiten Brust in diese letzten fünf Spiele. Wir gehen auch mit einer Vorfreude in diese letzten fünf Spiele, weil wir uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet haben“, sagte Werner.

In der zuletzt stabilen Abwehr fehlt Routinier Milos Veljkovic weiter wegen Problemen an der Wade. Außenverteidiger Derrick Köhn wird nach einem Tritt auf das Sprunggelenk am Wochenende nicht zur Verfügung stehen.