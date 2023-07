Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist am Mittwoch in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Auf dem Trainingsplatz am Weserstadion bat Trainer Ole Werner vor etwa 250 Zuschauern um 14.50 Uhr zur ersten Einheit auf den Platz. Zuvor hatten die Werder-Profis bereits zwei Tage Leistungsdiagnostik hinter sich gebracht. Sturmtief „Poly“ hatte eine erste Einheit fraglich erscheinen lassen, doch schließlich gab es grünes Licht für Werder. Mit Laubbläsern wurden Blatt- und Astreste vom Platz befördert, dann rollte der Ball.

Die Bremer Nationalspieler - darunter Star-Neuzugang Naby Keita - waren bei der ersten Trainingseinheit nicht dabei. Sie steigen erst am 12. Juli ein. Begutachten konnten die Bremer Anhänger hingegen den neuen Angreifer Dawid Kownacki. Der 26 Jahre alte Pole war ablösefrei von Zweitligist Fortuna Düsseldorf gekommen. Im Fokus stand jedoch dessen Offensiv-Kollege Marvin Ducksch. Der 29-Jährige hatte am Dienstag seinen Vertrag verlängert und zahlreichen Spekulationen über einen möglichen Wechsel ein Ende bereitet.

In der Vorbereitung stehen die Testspiele gegen die Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (9. Juli in Verden/Aller) und VfB Oldenburg (16. Juli in Westerstede) fest. Im Trainingslager vom 19. bis 29. Juli im Zillertal ist eine Partie gegen den FC Toulouse (22. Juli) eingeplant. Am 5. August ist Werder beim Racing Club Straßburg zu Gast. Mit dem Duell gegen Meister FC Bayern München eröffnen die Bremer dann am 18. August (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) die neue Bundesliga-Spielzeit.