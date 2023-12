Innenverteidiger Marco Friedl wird den Bremern in Mönchengladbach nicht zur Verfügung stehen. Auch drei andere Werder-Akteure mussten am Dienstag im Training passen.

Bremen - Werder Bremen tritt im letzten Auswärtsspiel dieses Jahres in der Fußball-Bundesliga ohne Kapitän Marco Friedl an. Der Österreicher steht den Hanseaten am Freitagabend (20.30/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach wegen einer leichten Verletzung im Adduktorenbereich nicht zur Verfügung, wie der Club am Dienstag mitteilte. Der 25-Jährige könnte vier Tage später zum Hinrunden-Abschluss daheim gegen RB Leipzig aber schon wieder dabei sein.

Beim Trainingsstart am Dienstag fehlten dem Tabellen-12. auch die Verteidiger Milos Veljkovic (Kniebeschwerden) und Niklas Stark (Belastungssteuerung) sowie Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt, der wegen muskulärer Probleme aussetzte. Alle sollen Angaben des Clubs zufolge rechtzeitig vor der Partie am Freitag wieder dabei sein.