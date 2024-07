Die Auftaktprogramme von Werder Bremen und des VfL Wolfsburg in der Bundesliga haben es in sich. Jetzt steht fest, wann sie genau Bayern München, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen zu Gast haben.

Wolfsburg/Bremen - Der VfL Wolfsburg bestreitet sein Bundesliga-Auftaktspiel an einem Sonntag. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl spielt am 25. August (15.30 Uhr/DAZN) gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Werder Bremen beginnt einen Tag zuvor am 24. August (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg die Saison. Das geht aus der genauen Terminierung der ersten fünf Spieltage durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) hervor.

Die Bremer empfangen die beiden Top-Teams Borussia Dortmund und Bayern München jeweils am Samstag. Gegen den Champions-League-Finalisten BVB mit dem Ex-Werder-Spieler Nuri Sahin als neuen Cheftrainer geht es am 31. August (15.50 Uhr/Sky), die Bayern sind am 21. September (15.30 Uhr/Sky) zu Gast. Die schwierigste Aufgabe in der Anfangsphase der Saison gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen steht für die Wolfsburger im Sonntag-Spiel am 22. September (15.30 Uhr/DAZN) an.