Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat seine Vorhaben, einen Sportcampus in direkter Nachbarschaft zu seinem Stadion zu bauen, für beendet erklärt. „Wir haben jetzt vier, fünf Jahre diskutiert und versucht, Kompromisse zu finden. Am Ende haben wir aber keine Lösung gefunden“, sagte Werders Geschäftsführer Tarek Bauer beim „Tag der Fans“ am Sonntag in Bremen. „Deswegen steht fest, dass wir den Sportcampus, den wir vorgesehen haben für Nachwuchs, Frauen und U23 mit einem modernen Mini-Stadion hier nicht werden bauen können.“

Das Leistungszentrum an der Pauliner Marsch soll seit vielen Jahren modernisiert werden - der große Plan ist nun allerdings gescheitert. Ende Mai war ein Moderationsverfahren mit den Anwohnern gescheitert. „Wir werden hier alles in die Waagschale werfen, um hier zu einer vernünftigen Lösung zu den hier gegeben Umständen zu kommen“, sagte Bauer. Man wolle und müsse das Leistungszentrum „erweitern, modernisieren und professionalisieren“.

Das geschehe jetzt in einem Drei-Punkte-Plan, erklärte Bauer: „1. Wir werden versuchen, hier in der Pauliner Marsch das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 2. Wir werden in Bremen nach alternativen Flächen gucken. 3. Wenn diese beiden Schritte scheitern und wir nichts Vernünftiges finden, dann werden wir auch ins niedersächsische Umland schauen.“