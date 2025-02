Cuxhaven - Sensorflugzeuge des Havariekommandos haben im Jahr 2024 seltener Umweltverschmutzungen etwa mit Öl in Nord- und Ostsee entdeckt. Gemessen an der Flugdauer wurde im Schnitt alle 11 Flugstunden eine Verschmutzung festgestellt, 2023 war es noch alle 7,7 Stunden gewesen. Das teilte die Behörde, eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Küstenländer, in Cuxhaven mit. Laut dem Havariekommando gibt es mehrere Gründe, warum die Verunreinigungen insgesamt zurückgegangen sind.

Gründe für positive Bilanz

„Das kontinuierliche Absinken führen wir unter anderem auf die kontinuierliche Überwachungsdichte seit nun fast 40 Jahren zurück, die auch der Abschreckung dient“, teile die Behörde weiter mit. Dabei konnte bei jeder vierten gefundenen Verschmutzung ein möglicher Verursacher identifiziert werden. Von den gefundenen 101 entdeckten Verschmutzungen waren 25 Ölverschmutzungen und 76 sonstige Gewässerverunreinigungen wie etwa Bohrwasser.

Bei 407 Einsätzen entdeckten die Spezialflugzeuge 43 Ölverschmutzungen in Nord- und Ostsee, davon 33 in der Nordsee und 10 in der Ostsee. Die meisten Verschmutzungen waren nach Angaben des Havariekommandos so gering, dass keine Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich waren. Außerdem seien 58 weitere Verunreinigungen außerhalb deutscher Gewässer gefunden und an die zuständigen Behörden weitergegeben worden.

Behörde will klares Zeichen setzen

Die Meeresüberwachung aus der Luft gibt es seit 1986. Dafür arbeitet das Havariekommando mit den Marinefliegern in Nordholz in Niedersachsen zusammen. Dort sind zwei spezielle Sensorflugzeuge vom Typ Dornier Do 228 stationiert, die von Soldatinnen und Soldaten des Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“ geflogen und gewartet werden.

„Die hohe Anzahl an nationalen Überwachungsflügen ist ein starkes Signal an die Schifffahrt: Wer illegal handelt, bleibt nicht unbemerkt“, sagte Behördenleiter Robby Renner. Ziel der Überwachung sei es, Meeresverschmutzungen frühzeitig zu erkennen und die Verursacher zu ermitteln.