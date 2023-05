Erfurt - In Thüringen nimmt die Zahl der Väter ab. Im Schnitt des vergangenen Jahres lebten im Freistaat 217.000 Männern mit Kindern in einem Haushalt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag im Vorfeld zum Männertag, der an Christi Himmelfahrt am 18. Mai begangen wird, mitteilte. Damit habe sich die Zahl der Väter in den vergangenen zehn Jahren um 16.000 beziehungsweise sieben Prozent verringert.

Hingegen wuchs den Angaben zufolge jedoch in diesem Zeitraum die Zahl der Väter mit minderjährigen Kindern im Haushalt um 10.000 auf 162.000 an. Aufgrund der Alterung der Bevölkerung stieg seit 2012 die Zahl der alleinstehenden Thüringer Männer um 8,1 Prozent, während die Zahl der Männer in einer Partnerschaft um 6,4 Prozent sank.

Zum Männertag an diesem Donnerstag können sich im Freistaat insgesamt 891.000 Männer feiern lassen.