Magdeburg - In Sachsen-Anhalts Landesdienst bleiben immer weniger Stellen unbesetzt. Zum 31. Dezember 2023 seien 875 Vollzeitstellen nicht besetzt gewesen, in den Vorjahren habe sich die Zahl jeweils auf etwa 2000 belaufen, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU) am Mittwoch in Magdeburg. Der Grund: Die Personalsuche der Ressorts sei erfolgreicher verlaufen. Das zeige, dass der öffentliche Dienst mithalten könne mit der Konkurrenz. Richter verwies auf Bezahlung sowie Arbeitszeit- und Homeofficeregelungen. Insgesamt gibt es rechnerisch rund 42.400 Vollzeitstellen im Landesdienst, die jeweils auch mit mehreren Teilzeitkräften besetzt werden können.

„Eine weitere Erhöhung von Personal ist nicht möglich und auch nicht nötig“, betonte der Finanzminister. Schon jetzt liege das Personalbudget bei 4,5 Milliarden Euro jährlich.