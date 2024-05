Halle - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist in Sachsen-Anhalt deutlich niedriger als noch vor zehn Jahren. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, wurden 2023 rund 11,8 Prozent weniger Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt als im Jahr 2013. Bundesweit dagegen stieg die Zahl der Abtreibungen im Vergleich dazu auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren, wie das Statistische Bundesamt im vergangenen Monat mitgeteilt hatte. Insgesamt wurden in Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge 3205 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Zu einem Großteil seien die Frauen zum Zeitpunkt des Abbruchs zwischen 18 und 39 Jahren alt gewesen. Rund 100 der betroffenen Frauen seien minderjährig gewesen.