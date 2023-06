Halle - Die Autodichte in Sachsen-Anhalt liegt weiterhin unter dem Bundesschnitt. Hier waren zum Jahresbeginn 2023 je 1000 Einwohner 562 Pkw gemeldet, bundesweit sind es 586 Pkw, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Am höchsten war die Pkw-Dichte innerhalb des Bundeslandes im Saalekreis (631 Pkw je 1000 Einwohner) und im Landkreis Börde (627), am niedrigsten in den Städten Halle (401) und Magdeburg (473). Die Daten stammen aus den Bestandsstatistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes.