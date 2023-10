Magdeburg - Die Zahl der Notarstellen in Sachsen-Anhalt hat sich in den vergangenen zehn Jahren verringert - gegenwärtig sind zwei unbesetzt. Im Jahr 2013 gab es 78 Notarstellen, im vergangenen Jahr noch 64, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel und Olaf Meister hervorgeht. Zugleich sei die Bevölkerung geschrumpft. Gegenwärtig seien im Land eine Notarstelle in Hettstedt und eine in Sangerhausen unbesetzt. Über die Frage der Neubesetzung werde noch entschieden. Zudem würden in den kommenden zwölf Monaten in Sachsen-Anhalt fünf Notarstellen frei.

Laut dem Justizministerium, das für die Landesregierung antwortete, ist für die Entscheidung über eine Notarstelle das Urkundsaufkommen von Bedeutung und damit die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Zudem sei die in der Region zu erwartende Bevölkerungsentwicklung wichtig. Auch die Altersstruktur in den umliegenden Notariaten spiele eine Rolle. Zugleich solle es eine stabile Versorgung für Rechtssuchende geben.