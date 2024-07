Bei den Betriebsgründungen und Firmenaufgaben in Thüringen gibt es viel Bewegung auf dem Markt. Vor allem im Kraftfahrzeuggewerbe werden viele Gewerbe an- und auch wieder abgemeldet.

Erfurt - In Thüringen gab es in den ersten fünf Monaten des Jahres mehr Betriebsaufgaben und weniger Neugründungen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Bis Mai wurden im Freistaat 5.095 Gewerbe angemeldet und damit 2,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilt. Dem standen 4.994 Betriebsaufgaben gegenüber - 2,9 Prozent mehr als in den ersten fünf Monaten 2023.

Den größten Anteil an den Neugründungen machten Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe aus (78,9 Prozent). Nur 21,1 Prozent waren den Angaben nach sogenannte Betriebsgründungen mit größerer wirtschaftlicher Substanz wie Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Betriebe mit Beschäftigten.

Kraftfahrzeuggewerbe im Fokus

Die meisten Anmeldungen, aber auch die meisten Abmeldungen, gab es den Statistikern zufolge bei Autohändlern und Kfz-Werkstätten. Aber etwa auch bei der Gebäudebetreuung, dem Garten- und Landschaftsbau, Zeitarbeitsfirmen, Reisebüros und Reiseveranstaltern habe es viele Marktbewegungen gegeben.

Hauptgrund für die Gewerbeabmeldungen von Januar bis Mai 2024 war mit 80,7 Prozent die vollständige Firmenaufgabe. Das habe 2.992 Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe sowie 1.038 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Substanz betroffen. Die übrigen Gewerbeabmeldungen erfolgten aufgrund von Fortzügen und Übergaben.