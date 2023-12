Bremen/Hannover - In der Corona-Zeit sind einige Agenturen aus der Vermittlung von Miet-Weihnachtsmännern ausgestiegen. Bei der Arbeitsagentur Hannover zum Beispiel war Fachkräftemangel der Grund. „Unsere Weihnachtsmänner sind in der Corona-Zeit stark eingeschränkt gewesen und sind es - aufgrund des Lebensalters - noch immer. Sie können also keine Familien besuchen“, sagte ein Behördensprecher. Auch habe es keine neuen ernsthaften Bewerbungen gegeben.

Jahrelang waren zudem Studentinnen und Studenten als Weihnachtsmänner und -frauen im Einsatz, vermittelt von den Studierendenwerken. Doch es wurden Jahr für Jahr weniger. 2019 vermittelten allerdings nur noch drei von den bundesweit 57 Studierendenwerken Weihnachtsmänner. Ob inzwischen alle ausgestiegen sind, ist dem Deutschen Studierendenwerk nicht bekannt.

Aber auch die Nachfrage ist mancherorts noch nicht auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie. „Das Buchungsverhalten ist verhalten“, sagte Petra Henkert vom Weihnachtsbüro Zeuthen in Brandenburg.