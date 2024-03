Halle - Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung in Sachsen-Anhalt geht zurück. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl um 11,2 Prozent gesunken, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Demnach gab es Anfang März 2110 landwirtschaftliche Betriebe, in denen Tiere gehalten wurden - 2013 waren es noch rund 2370 Betriebe.

Knapp die Hälfte der 4150 landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt hielten Vieh. Anfang März seien 268.200 Rinder, 895.000 Schweine, 62.500 Schafe sowie 6000 Ziegen und 13.648.000 Hühner, Gänse, Enten und Truthühner - jeweils mit Küken - gemeldet worden.