Weniger Kinotickets in Thüringen verkauft

Erfurt - Die Menschen in Thüringen sind im vergangenen Jahr etwas weniger häufig ins Kino gegangen als 2023. Verkauft wurden 1,77 Millionen Tickets, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) mit Sitz in Berlin mitteilte. Das waren rund 15.000 Tickets oder 0,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Für die Spielstätten in Thüringen bedeutete dies demnach ein Umsatzminus von 2,2 Prozent, sie spielten Erlöse von 16,78 Millionen Euro ein. Kinogäste mussten im Durchschnitt 9,45 für ein Ticket bezahlen, 12 Cent weniger als 2023.

Zugleich hatten Thüringer Cineasten mehr Auswahl bei den Spielstätten. Die Zahl der Kinos erhöhte sich entgegen dem Bundestrend innerhalb eines Jahres um drei auf 52, wobei diese Zahl zuletzt jährlich schwankte. Bundesweit sank die Anzahl der Kinos 2024 gegenüber 2023 um 1,3 Prozent.

In Deutschland wurden laut FFA im vergangenen Jahr rund 90,1 Millionen Tickets verkauft, 5,8 Prozent weniger als 2023. Der Umsatz sank 2024 auf rund 868,4 Millionen Euro (2023: 929,1 Millionen Euro). Deutschlandweiter Kassenschlager mit den meisten verkauften Tickets war der zweite Teil des Animationsfilms „Alles steht Kopf“, den mehr als 5,7 Millionen Menschen gesehen haben.