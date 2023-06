Potsdam - In Brandenburg sind im vergangenen Jahr weniger Karpfen gezüchtet worden. Wie das Amt für Statistik am Donnerstag mitteilte, wurden in den Aquakulturbetrieben des Landes insgesamt 511 Tonnen produziert - 10,9 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Dennoch sind Karpfen die am meisten erzeugte Fischart. Ihr Anteil an der gesamten erzeugten Fischmenge betrug 62,8 Prozent. Auf Platz 2 liegt die Regenbogenforelle mit 20,6 Prozent. Insgesamt wurden in Brandenburg 814 Tonnen Fisch produziert, was einem Rückgang von 4,9 Prozent entspricht.