Weniger Fahrraddiebstähle in Sachsen-Anhalt

Ein Fahrradreifen ist an einem Fahrradständer angekettet.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr 8571 Straftaten im Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen erfasst worden. In den meisten Fällen wurde das Rad entwendet, in einigen Fällen blieb es beim Versuch. Das ist ein Rückgang um 472 Fälle beziehungsweise 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel (Grüne) hervorgeht. Aufgeklärt wurden demnach 791 Fälle, die Aufklärungsquote lag bei 9,2 Prozent. Die Polizei führe regelmäßig Fahrradkontrollen sowie schwerpunktbezogene Ermittlungen durch, hieß es. Außerdem werde die Bevölkerung im Rahmen der Präventionsarbeit sensibilisiert, wie Fahrräder gesichert werden könnten.