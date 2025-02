Bei der Bundestagswahl 2021 traten 88 Direktkandidaten in den Thüringer Wahlkreisen an. Bei der Abstimmung in diesem Jahr ist die Zahl kleiner.

Erfurt - Die Thüringer haben in den acht Bundestagswahlwahlkreisen im Freistaat weniger Auswahl bei den Kandidaten als vor vier Jahren. Insgesamt treten 73 Frauen und Männer als Direktkandidaten an, wie der Landeswahlleiter in Erfurt mitteilte. Das seien 15 weniger als bei der Wahl 2021.

In allen Thüringer Wahlkreisen bewerben sich Kandidaten von AfD, SPD, CDU, Linke, FDP, Grünen und dem BSW. Die Freien Wähler treten mit Bewerbern in sieben Wahlkreisen und die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) in fünf an. Zudem stellen sich insgesamt fünf Einzelbewerber dem Wählervotum.