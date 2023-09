Erfurt - In Thüringen sind in den Sommermonaten etwas weniger Blutkonserven gespendet worden als geplant. Das Spendenaufkommen lag im Juli mit 3300 Spendern sieben Prozent unter der erwarteten Spenderzahl, wie ein Sprecher des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf Anfrage mitteilte. Im August fiel das Minus mit 0,5 Prozent vergleichsweise gering aus. Der Blutspendedienst fragt den Bedarf an den Kliniken regelmäßig ab und errechnet so den Versorgungsbedarf.

Das heißt, dass täglich so viel Blut abgenommen werden muss, wie es von Krankenhäusern benötigt und angefordert wird. Aufgrund der kurzen Haltbarkeiten der Präparate könnten allerdings keine hohen Lagerbestände aufbaut werden.

Die Bedarfe der Kliniken unterliegen allerdings zunehmenden Schwankungen, hieß es. „Daher sind wir mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate weiterhin über jeden Spender dankbar und rufen dazu auf, die angebotenen Blutspendetermine weiterhin rege wahrzunehmen“, hieß es.