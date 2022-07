Weniger Beleuchtung und Kühlung: Landtag will Energie sparen

Hannover - Mit mehreren Maßnahmen will der niedersächsische Landtag Energie einsparen. Dabei gehe es um Kühlung, Heizung und Beleuchtung, teilte er am Freitag in Hannover mit. Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum Ende der Parlamentsferien Ende August. Wie es danach weitergeht, soll Anfang September entschieden werden. Der Umfang der Einsparungen lässt sich den Angaben zufolge noch nicht beziffern, dürfte sich aber im niedrigen zweistelligen Prozentbereich des Gesamtenergieverbrauchs bewegen. Zuvor hatte der „Weser-Kurier“ darüber berichtet.

Konkret soll beispielsweise auf die rein repräsentative Beleuchtung verzichtet werden. Zudem wird der bereits begonnene Austausch bisheriger Leuchtmittel gegen energiesparende LED-Technik fortgesetzt, wie aus einem Schreiben von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) hervorgeht. Das Händewaschen soll zudem künftig nur noch mit kaltem Wasser möglich sein.

Die Kühlfunktion der sogenannten raumlufttechnischen Anlagen wird während der Sommerpause in allen Bereichen grundsätzlich ausgeschaltet. Dies betrifft den Angaben zufolge etwa den Plenarsaal und die Fraktionssitzungssäle. Davon ausgenommen sei die zwingend erforderliche technische Kühlung, beispielsweise der Rechenzentren. Sollten sich in einzelnen Bereichen durch die Außentemperaturen nicht hinnehmbare Raumluftkonditionen ergeben, würden bei Bedarf Maßnahmen ergriffen, um die Nutzung der Räume zu ermöglichen.