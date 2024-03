Nach einer Stagnation im Februar kündigt sich die Frühjahrsbelebung auf dem Thüringer Arbeitsmarkt an.

Weniger Arbeitslose in Thüringen

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit spiegelt sich in einer Scheibe.

Halle - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im März im Vergleich zum Vormonat um 1100 auf rund 70 500 gesunken. Die Arbeitslosenquote sei von 6,5 Prozent auf 6,4 Prozent nach unten gegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Vor einem Jahr hatte die Quote bei 6,1 Prozent gelegen. Die Bundesagentur griff auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. März vorlag.