Erfurt/Halle - Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen gesunken. Im April waren im Freistaat 64.800 Männer und Frauen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle am Freitag mitteilte. Das waren 1400 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr gab es jedoch 9600 mehr Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote lag im April bei 5,9 Prozent. Stichtag der Erhebung war der 13. April.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist saisonbedingt typisch für den April. So konnten mehr Menschen eine Beschäftigung aufnehmen, da sich die Nachfrage nach Arbeitskräften in Außenberufen verstärkt hat. Allerdings ist die Frühjahrsbelebung den Angaben nach in diesem Jahr schwächer ausgefallen als in den Jahren vor Corona.