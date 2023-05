Der Schriftzug „Agentur für Arbeit“ hängt an einem Gebäude der Bundesagentur für Arbeit.

Bremen - Im Mai hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Land Bremen leicht gebessert. Zum Stichtag 11. Mai waren 38.604 Menschen arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch meldete. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Prozentpunkte zurück. Sie liegt bei 10,5 Prozent. Laut der Arbeitsagentur fällt die sogenannte Frühjahrsbelebung dieses Jahr verhalten aus. Sie beschreibt, dass sich im Verlauf des Frühjahrs mehr Menschen aus der Arbeitslosigkeit abmelden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenzahl deutlich höher, was den Behörden zufolge vor allem an der Erfassung der Flüchtlinge aus der Ukraine liegt.