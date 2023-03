Kamenz - In Sachsen wurden im vergangenen Jahr weniger Gewerbe angemeldet als noch im Jahr zuvor. Insgesamt seien 26 163 Anmeldungen und somit 233 weniger als 2021 gezählt worden, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz mitteilte. Gut drei Viertel der Betriebe waren Einzelunternehmen. Gleichzeitig sei die Zahl der Abmeldungen gestiegen. So wurden 2022 insgesamt 24164 Gewerbe abgemeldet - 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Häufigster Grund für die Abmeldung eines Gewerbes sei die Aufgabe des Betriebs gewesen, hieß es.