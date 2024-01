Wenig Sonne und Minusgrade in Sachsen

Dresden - Wolken und zwischendurch ein wenig Sonne bestimmen das Wetter am Sonntag in Sachsen. Dabei bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Es wird kalt bei Temperaturen von minus vier bis minus ein Grad, im Bergland minus sieben bis minus drei Grad.

Nachts fallen vereinzelt geringe Schneeschauer, zwischendurch lockert es auf. Es kühlt weiter ab auf minus sechs bis minus zehn, im Bergland bis minus vierzehn Grad. Am Montag scheint nach DWD-Prognosen die Sonne. Es bleibt sehr kalt bei Höchstwerten von minus acht bis minus fünf Grad, im Bergland minus elf bis minus acht Grad.

Die Nacht auf Dienstag bleibt kalt und trocken, die Temperaturen sinken auf minus acht bis minus zehn Grad, im Bergland bis minus 15 Grad. Der Dienstag zeigt sich sonnig, aber die Temperaturen bleiben im Minusbereich zwischen minus vier und minus zwei Grad, im Bergland zwischen minus acht und minus vier Grad.