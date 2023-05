Halle - Entgegen der sonst üblichen Entwicklungen im Frühjahr ist die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt nur leicht auf 7,4 Prozent zurückgegangen. „Dem Arbeitsmarkt fehlt es insgesamt an Schwung“, stellte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens, bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen am Mittwoch fest. Im April lag die Arbeitslosenquote bei 7,6 Prozent und damit nur 0,2 Prozentpunkte höher als im laufenden Monat. Vor einem Jahr lag die Quote mit 6,7 Prozent deutlich niedriger.

„Im Bauhauptgewerbe verschlechtert sich die Auftragslage zusehends aufgrund der gestiegenen Materialpreise“, erklärte Behrens die Zahlen. Die Inflation lasse den privaten Konsum sinken. Die anhaltende Unruhe im Energiemarkt mache den Unternehmen ebenso zu schaffen. Das zeige sich auch darin, dass weniger Stellen gemeldet würden. Obwohl in den meisten Wirtschaftszweigen die Nachfrage im Frühjahr in der Regel zunehme, bleibe sie in diesem Jahr unverändert oder gehe zurück, sagte Behrens. Die Arbeitsagentur geht derzeit nicht von einer spürbaren Erholung der Konjunktur in den kommenden Monaten aus.

Mit Blick auf die kommenden Monate wies Behrens auf die Lage von Menschen aus der Ukraine hin. „In den nächsten Wochen werden immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer mit unterschiedlichen

Bleibeaussichten die Integrationskurse beenden.“ Ein großer Teil wolle länger in Deutschland bleiben. Ein Berufseinstieg brauche jedoch Zeit. Gerade bei qualifizierten Tätigkeiten sei nach den Integrationskursen oft noch eine berufsbezogene Sprachförderung erforderlich.