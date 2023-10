Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben die Weltzeituhr am Alexanderplatz orange eingefärbt.

Berlin - Nachdem Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation die Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz mit Farbe besprüht haben, haben die Reinigungsarbeiten begonnen. Eine Firma sei an der Uhr im Einsatz, teilte das Bezirksamt Mitte am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zum Aufwand und zu den Kosten der Reinigung der bekannten Touristenattraktion konnte die Behörde zunächst keine Angaben machen.

Mehrere Mitglieder der Gruppe hatten die Farbe am Dienstagmorgen gegen 9.00 Uhr aus vier Feuerlöschern auf die Weltzeituhr gesprüht, die danach fast komplett orange war. Auch die Säule, auf der die Uhr steht, und der Boden unter der Uhr, bekamen viel Farbe ab.