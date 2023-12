Köln/Radeberg - Das Weltraumspiel „Dome Keeper“ vom Studio Bippinbits aus Radeberg ist beim Deutschen Entwicklerpreis als „Bestes Indie Game“ ausgezeichnet worden. Zudem siegte das Spiel bei der Verleihung am Donnerstagabend in Köln in der Kategorie „Bestes Gamedesign“.

Der Deutsche Entwicklerpreis ist die älteste Auszeichnung der Games-Branche und wird seit 2004 jährlich verliehen. Dabei werden die besten Leistungen bei der Entwicklung von Video- und Computerspielen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geehrt.

Bei dem im Weltraum verorteten Spiel „Dome Keeper“ müssen Türme gegen immer stärker werdende Wellen von Gegnern verteidigt werden.

Das Echtzeit-Taktik-Spiel „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ des Münchner Entwicklerstudios Mimimi Games wurde als „Bestes Deutsches Spiel“ ausgezeichnet.