weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Bei Weltcup in den USA: Weltmeisterin Anna Elendt schwimmt deutschen Rekord

Bei Weltcup in den USA Weltmeisterin Anna Elendt schwimmt deutschen Rekord

Anna Elendt knackt einen alten deutschen Rekord. Damit hält sie nun alle nationalen Bestmarken im Brustschwimmen.

Von dpa 10.10.2025, 19:18
Anna Elendt verbesserte den deutschen Rekord über 200 Meter Brust auf der Kurzbahn.
Anna Elendt verbesserte den deutschen Rekord über 200 Meter Brust auf der Kurzbahn. Lee Jin-man/AP/dpa

Carmel - Schwimm-Weltmeisterin Anna Elendt hat einen 16 Jahre alten deutschen Rekord geknackt. Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel in den USA schwamm sie die 200 Meter Brust in 2:20,22 Minuten. Damit unterbot Elendt die bisherige Bestmarke von Caroline Ruhnau aus Essen aus dem Jahr 2009 um 19 Hundertstelsekunden. Am schnellsten war in den Vorläufen im US-Bundesstaat Indiana Olympiasiegerin Kate Douglass aus den USA in 2:15,99 Minuten

Elendt hält nun alle sechs deutschen Rekorde im Brustschwimmen auf der 25-Meter- und der 50-Meter-Bahn. Die 24 Jahre alte Schwimmerin der SG Frankfurt, die in den USA trainiert, hatte sich bei den Weltmeisterschaften in Singapur Ende Juli überraschend den WM-Titel über 100 Meter Brust auf der Langbahn geholt.