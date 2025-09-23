Bei einer Suche nach Kampfmitteln werden gleich mehrere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Und es warten bereits die nächsten Sprengkörper.

Amt Gartz - Gleich mehrere alte Kampfmittel sind entlang der Bahnstrecke Passow - Stettin erfolgreich entschärft worden. Das teilte eine Sprecherin der Gemeinde Gartz. Die sechs Bomben auf dem Gebiet des Amtes Gartz (Landkreis Uckermark) waren bei einer gezielten Suche entdeckt worden. Am Dienstag wurde ein Teil der Bomben entschärft und transportfähig gemacht. Andere wurden vor Ort gesprengt.

Bei der Suche seien bereits weitere Kampfmittel gefunden worden, betonte die Sprecherin. Weitere russische Fliegerbomben sollen deshalb am kommenden Donnerstag entschärft und auch gesprengt werden. Die Sprengkörper müssten allerdings zunächst aus tieferen Erdschichten freigelegt werden.

Zwischen Berlin und Stettin soll die Zugstrecke zweigleisig ausgebaut werden. Entlang der Strecke sollen Photovoltaik-Anlagen angelegt werden. Deswegen finden im Vorfeld die Absuchungen der Fläche statt.