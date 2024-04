Berlin - Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) will die Polizei in einem Radius von 500 Metern einen Sperrkreis einrichten. Die 100 Kilogramm schwere Bombe soll laut Angaben eines Polizeisprechers am Donnerstag entschärft werden.

Ab voraussichtlich 9.30 Uhr werde der Sperrkreis rund um den Fundort an der Mecklenburgischen Straße eingerichtet. Wie viele Personen betroffen sind, war zunächst unklar. Der Fundort sei nahe der Stadtautobahn A100. Bauarbeiter hatten die Bombe am Dienstag entdeckt.

Erst im Februar wurde auf der Mecklenburgischen Straße eine rund 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entdeckt und entschärft. Damals mussten etwa 7500 Menschen vor der geplanten Bombenentschärfung vorübergehend ihre Häuser verlassen.