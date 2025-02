Wegen der Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg müssen rund 14.000 Menschen in Osnabrück sofort ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Bombe ist in keinem guten Zustand.

Weltkriegsbombe in Osnabrück muss sofort entschärft werden

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe müssen in Osnabrück Tausende Menschen sofort ihre Wohnungen und Häuser verlassen. (Symbolbild)

Osnabrück - Im Lokviertel in Osnabrück ist eine weitere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die so schnell wie möglich entschärft werden muss. Binnen kürzester Zeit müssen etwa 14.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, wie die Polizei und die Stadt mitteilten. Am Nachmittag lief die Evakuierung des Sperrgebietes.

Der Blindgänger war am Morgen bei Bauarbeiten zufällig gefunden worden. Dabei war er mit einem Bagger gestreift worden. Der Zünder der Bombe sei in keinem guten Zustand, deshalb sei eine sofortige Entschärfung erforderlich, teilte ein Stadtsprecher mit.

Evakuierungszentrum in Schule

Auch das Sperrgebiet darf nicht mehr betreten werden und sollte möglichst weiträumig umfahren werden. Nach Angaben der Polizei sind rund 8.650 Haushalte und 300 Gewerbeadressen von der Evakuierung betroffen. An einer Gesamtschule im Stadtteil Schinkel wurde ein Evakuierungszentrum eingerichtet.

Weitere Entschärfungen am Wochenende

Für diesen Sonntag sind Entschärfungen von möglichen weiteren Blindgängern geplant. Rund 11.800 Menschen müssen dann dafür ihre Wohnungen verlassen. Die vier Verdachtsfälle seien laut Stadt bei einer baubegleitenden Erkundung auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs gefunden worden. Betroffen sind auch der Hauptbahnhof und zwei Altenpflegeeinrichtungen. In einer Gesamtschule soll ein Evakuierungszentrum eingerichtet werden.

Erst im November mussten wegen der Entschärfung von sieben Weltkriegsbomben mit Aufschlagzünder Tausende Menschen ihre Wohnungen verlassen.