Dresden - Die am Freitag in Dresden gefundene Weltkriegsbombe soll am Samstag entschärft werden. Es sei ein Evakuierungsbereich von grob 1000 Metern um den Fundort festgelegt worden, wie ein Polizeisprecher am Freitagabend sagte. Alle Menschen, die in dem Bereich wohnten, sollten diesen bis Samstagmorgen um 9.00 Uhr verlassen. Von der Evakuierung sind laut dem Sprecher mehrere Tausend Menschen betroffen, auch eine Pflegeeinrichtung müsse geräumt werden.

Für die Betroffenen seien Notunterkünfte sowie Busshuttles vorbereitet. Die Stadt Dresden teilte mit, ab 7.00 Uhr würden zusätzliche Busse eingesetzt, um die Anwohner zur Messe zu bringen. Notunterkünfte stünden ab 7.00 Uhr in der Messe Dresden zur Verfügung.

Die Fliegerbombe US-amerikanischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg ist 250 Kilogramm schwer. Laut Polizei ist sie scharf. Sie sei mit einem Heckzünder ausgestattet und müsse vor Ort entschärft werden. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt.