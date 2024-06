Er könne am Ende etwa 100 Kilogramm auf die Waage bringen und 32 Kilo Mohn enthalten. In Allstedt soll ein Rekord-Kuchen entstehen. Der Hintergrund ist ein historischer.

Allstedt/Halle - In Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz soll der größte, an einem Stück gebackene Mohnkuchen der Welt hergestellt und angeschnitten werden. Der Rekordversuch ist eine Aktion der Kunststiftung Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem Bäcker- und Konditormeister Vincent Richter aus der Bäckerei Meye in Allstedt. Richter habe ein extragroßes Backblech anfertigen lassen. Der Kuchen könnte am Ende etwa 100 Kilogramm wiegen, 32 Kilogramm Mohn werden verarbeitet. Gebacken wird am Samstag, gewogen dann nach dem Auskühlen am Sonntag. Der offizielle Anschnitt ist für Sonntag um 13.00 Uhr geplant.

Anlass für den Rekordversuch ist das Gedenkjahr „500 Jahre Bauernkrieg und 500. Todestag von Thomas Müntzer“ im Jahr 2025. Die Kunststiftung verwies auf jahrhundertealte Backkunst, wie sie schon zu Müntzers Zeiten in den Backstuben üblich war. Parallel zur Backaktion beginnt ein Fotograf, die Bewohner von Allstedt abzulichten. Die Fotos sollen später großformatig in der Stadt gezeigt werden. Dazu werden Statements gestellt, was sich die Allstedter selbst und den Menschen für die nächsten 500 Jahre wünschen und was sie gern verändern würden, so die Kunststiftung Sachsen-Anhalt.