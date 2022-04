Halle (Saale)/DUR/jsp - Jedes Jahr feiern Cannabis-Liebhaber den 20. April. Für sie gilt er als Aktionstag. Warum ausgerechnet der 20. April ausgewählt wurde und wofür der Tag eigentlich steht, erklären wir hier.

Code "420" steht für Cannabis-Konsum

Der Code "420" wird verwendet, um den Konsum von Marihuana anzudeuten. In der amerikanischen Schreibweise steht der Monat vor dem Tag: Der 20. April wird also zu 4/20 und so spiegelt das Datum den Code für Cannabis-Konsum wider.

Das Codewort "420" hat seinen Ursprung in den USA. Im Jahr 1971 machte sich eine Gruppe aus Kalifornien, die sich selbst "Die Waldos" nannte, auf den Weg um eine verlassene Cannabis-Plantage zu finden.

Für ihren Plan vereinbarten sie als Treffpunkt eine Statue von Louis Pasteur und ihre Uhrzeit: 4.20 Uhr nachmittags. Die Gruppe gab ihrem Plan also den Namen "4:20 Louis" und so entstand der Code "420" in Bezug auf Cannabis-Konsum.

Weltweite Aktionen am Welt-Cannabis-Tag

In Nordamerika ist es üblich, dass sich Menschen an diesem Tag an öffentlichen Plätzen treffen, um gemeinsam Cannabis zu konsumieren und den "420-Day" zu feiern. Diese Veranstaltungen nennt man auch "Smoke In". Viele dieser Veranstaltungen haben einen politischen Charakter und fordern z.B. die Legalisierung von Cannabis in den Staaten, in denen es noch nicht erlaubt ist.

Auch in Deutschland ist der Tag mittlerweile ein inoffizieller Feiertag. In Berlin finden ähnliche Veranstaltungen wie in Nordamerika statt. Auch in diesem Jahr wird es in Berlin eine Demonstration zur Entkriminalisierung von Cannabis geben, gab der Deutsche Hanfverband bekannt. Auch ein sogenanntes "Smoke In" ist geplant: um 16.20 Uhr vor der SPD-Parteizentrale.

Veranstaltungen in Halle und Magdeburg

In Halle und in Magdeburg ist für den 7. Mai der "Global Marijuana March" geplant, heißt es auf der Seite des Deutschen Hanfverbands weiter. Mit Demonstrationen und Kundgebungen wird für die Legalisierung von Cannabis geworben. Diesjähriges Motto: "Schluss mit Warten: Gras in den Garten!"

Cannabis in vielen Ländern schon legal

In vielen US-Bundesstaaten ist der Konsum von Cannabis inzwischen legal. Auch in Spanien, Portugal und den Niederlanden, ist der Eigenbedarf von Cannabis nicht strafbar. In Deutschland gilt Cannabis als illegale Droge.

Die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP plant eine Legalisierung. Ob und wann die Legalisierung kommt, ist jedoch noch unklar.