Hannover - Ein weltweit einzigartiger Wellenkanal soll in Hannover die Forschung an leistungsfähigeren Windkraftanlagen auf See voranbringen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil nahmen die Anlage am Freitag in Betrieb. Der 300 Meter lange Kanal kann bis zu drei Meter hohe Wellen erzeugen und Strömungen wie Ebbe und Flut simulieren.

Grünen-Politiker Habeck sagte, der Große Wellenströmungskanal (GWK+) habe unmittelbare Bedeutung für den geplanten Ausbau der Offshore-Windenergie. Von aktuell etwa 8 Gigawatt will Deutschland die Leistung in diesem Bereich bis 2030 auf 30 Gigawatt und bis 2045 auf 70 Gigawatt ausbauen. „Das ist eine enorme Welle, die sich da aufbaut“, sagte Habeck. Die Forschung könne dabei helfen, Material und Kosten zu sparen und die Umweltfolgen gering zu halten.

Ministerpräsident Weil (SPD) betonte, ein Großteil der deutschen Offshore-Windkraftanlagen werde vor Niedersachsens Küste stehen. Der Ausbau sei notwendig, um die Klimaziele zu erreichen.

Der Wellenkanal ist Teil des Forschungszentrums Küste (FZK) der Leibniz Universität Hannover und der Technischen Universität Braunschweig. Eine erste Variante war bereits 1983 errichtet worden. Diese wurde nun umgebaut und erweitert. Der Bund förderte das Projekt mit 35 Millionen Euro, das Land mit 1,4 Millionen Euro. Der Kanal soll neben der Energie- auch für die Meeresforschung genutzt werden.