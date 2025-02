Wellbrock gewinnt Freiwasser-Weltcup in Ägypten

Florian Wellbrock gewinnt den Freiwasser-Weltcup in Somabay. (Archivbild)

Soma Bay - Florian Wellbrock schwimmt wieder in der absoluten Weltspitze. Nach den verpatzten Olympischen Spielen in Paris gewann der Magdeburger den ersten Freiwasser-Weltcup des Jahres im ägyptischen Badeort Soma Bay über 10 Kilometer.

Der Tokio-Olympiasieger setzte sich dabei in 2:01:33,60 Stunden mit 10,40 Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Logan Fontaine und dessen Landsmann Marc-Antoine Olivier durch. Damit buchte er auch das Ticket für die Weltmeisterschaften in Singapur. Der Olympia-Zweite von Paris, Oliver Klemet, wurde 21. Olympiasieger Kristof Rasovsky aus Ungarn war nicht am Start.

„Das WM-Ticket war diesmal eher mein Ziel als eine Podiumsplatzierung. Umso schöner ist das Ergebnis nun für mich“, sagte Wellbrock. In Paris war er über die 10 Kilometer Achter geworden. Im Becken hatte er über 800 und 1500 Meter Freistil die Finals verpasst.