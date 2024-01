Hannover - Die Hochwasserlage bleibt in einigen Regionen in Niedersachsen weiterhin kritisch. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Wegen des erwarteten Regens könnten Pegelstände wieder steigen und sich die Lage mancherorts verschärfen, sagte der Sprecher.

In einigen Kommunen ist demnach weiterhin ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis festgestellt. Dadurch können Landkreise oder Städte beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen. Diese Stufe gilt demnach weiterhin in sechs Landkreisen sowie der Stadt Oldenburg. Betroffene Regionen seien etwa Celle, Verden sowie Osterholz.