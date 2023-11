Hannover - Auch am Donnerstag ist weiterer Schneeregen in Niedersachsen möglich. Das geht aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Am Vormittag soll es stellenweise noch neblig sein, im weiteren Tagesverlauf dann wechselnd bis stark bewölkt. Schneeregen oder Schneeschauer sind laut DWD vor allem an der Nordsee und in Südniedersachsen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen minus ein und ein Grad, auf den Inseln sind bis zu drei Grad möglich.

In der Nacht zu Freitag liegen die Tiefstwerte bei etwa minus fünf Grad, an den Küsten um den Gefrierpunkt. Auch am Freitag sind laut DWD einzelne Schneeschauer möglich. Die Temperaturen bleiben mit minus zwei bis zwei Grad winterlich.