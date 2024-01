Dresden - Am Landgericht Dresden beginnt am Freitag (09.30) ein weiterer Prozess um den Juwelendiebstahl aus der Schatzkammer Grünes Gewölbe in Dresden. Acht Monate nach Ende des ersten Prozesses muss sich nun ein 24-Jähriger wegen Beihilfe zum Diebstahl mit Waffen, Sachbeschädigung und Brandstiftung verantworten. Er gehört zum Berliner Remmo-Clan und ist ein Bruder beziehungsweise Cousin der jungen Männer, die bereits wegen der Tat zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Da er zur Tatzeit juristisch noch als heranwachsend galt, muss er sich vor der Jugendkammer verantworten. Bis Mitte Juni sind 37 Verhandlungstage geplant. Der Verdächtige war im Mai 2022 am Rande des ersten Prozesses festgenommen worden, den er im Publikum verfolgt hatte. Einer der Angeklagten hatte vor Gericht seinen Namen erwähnt. Er soll in der Tatnacht der Fahrer eines Autos gewesen sein. Nach einer Beschwerde kam er später wieder frei.

Der Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss gilt als einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle Deutschlands. Im November 2019 erbeuteten die Täter dabei 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten und verursachten zudem mehr als eine Million Euro Schaden. Ein Teil der Beute fehlt noch immer.