Am vierten Tag im Prozess gegen Daniela Klette werden weitere Zeugen erwartet.

Celle - Im Prozess gegen die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette wird das Gericht am Mittwoch (10 Uhr) weitere Zeugen zu einem Überfall auf einen Geldtransporter vernehmen. Sie sollen zur Aufklärung der Tat in Stuhr nahe Bremen im Juni 2015 beitragen, kündigte das Gericht an. Damals fielen Schüsse, die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchten Mord.

Am Dienstag sagte schon der Fahrer des Geldtransporters aus. Nun möchte das Gericht eine Aussage seines Beifahrers vorlesen, der inzwischen gestorben ist. Außerdem soll ein Video von dem Überfall im Prozess gezeigt werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft Klette versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie versuchten und vollendeten schweren Raub vor. Sie soll mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg (56) und Ernst-Volker Staub (70) Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen haben. Dabei sollen sie mehr als 2,7 Millionen Euro für ihr Leben im Untergrund erbeutet haben.