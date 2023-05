Magedburg (dpa/sa) - Im Juni soll ein weiterer Abschnitt der Mauer an der Festungsanlage Ravelin II in Magdeburg saniert werden. Die Instandsetzung des 267 Meter langen Stückes zwischen der Maybachstraße bis zur Doppelkaponniere des Ravelin II koste rund 3,6 Millionen Euro, teilte die Stadt Magdeburg am Dienstag mit. Die Festungsmauer sei in Teilen akut vom Einsturz gefährdet. Gründe dafür seien jahrelange Durchfeuchtung sowie Frostschäden.

Am stärksten seien der Mauerfuß und die Mauerkrone beschädigt, erklärte die Stadt. Einige Teile der Eskarpenmauer seien unter anderem durch Bombentreffer in ihrer Substanz geschädigt. Während der Arbeiten sollen unter anderem stark erodierte Auslasssteine aus Sandstein erneuert sowie die Mauerkrone neu aufgebaut werden.

Die Festungsmauer wurde 1873 bis 1873 zur Sicherung des Mittelabschnitts der Westfront der Magdeburger Kernfestung errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg beherbergte das Ravellin Notunterkünfte für Menschen, die ihre Wohnungen bei der Zerstörung der Stadt verloren hatten.